На перекрестке Химиков-Беломорская начали устанавливать светофоры

В Казани в микрорайоне Жилплощадка на перекрестке улиц Химиков-Беломорская начали устаналивать светофоры. Об этом порталу ProKazan.ru сообщил народный корреспондент Равиль.

- Сегодня утром заметил два светофора, которых вчера днем еще не было. Хочется сказать большое спасибо, ведь они просто необходимы на этом перекрестке - каждое утро автомобилисты, которые едут со стороны Химиков вынуждены стоять по несколько минут и пропускать огромный поток машин, которые едут по Беломорской. Будем ждать, когда светофоры включат.

Напомним, светофоры на данном перекрестке (и еще на 17 перекрестках) должны были появиться до конца 2016 года. Согласно тендеру, на эти цели из бюджета республики выделили чуть больше 110 миллионов рублей.