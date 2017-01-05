В Лаишевском районе автобус с 25 пассажирами столкнулся с «ГАЗелью»

Под Казанью в Лаишевском районе Татарстана на 23-м км трассы Казань — Оренбург неподалеку от села Большие Кабаны столкнулись пассажирский автобус, который ехал из Рыбной Слободы в Казань, и «ГАЗель». ДТП произошло накануне, сообщает ИА «Татар-информ» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по РТ.

- В салоне автобуса находились 25 пассажиров, в том числе трое детей. В результате столкновения автобуса «ПАЗ» и «Газели» никто не пострадал, - пишет издание.

Все пассажиры были пересажены в резервный автобус и направлены по маршруту.

Напомним, накануне в Верхнеуслонском районе республики на трассе Казань-Ульяновск 58-летний водитель «Логана» на скорости вылетел на полосу встречного движения и врезался в ГАЗ-3705. В результате ДТП водитель иномарки от полученных травм скончался на месте ДТП.