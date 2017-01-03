В Татарстане за 4 дня января в ДТП пострадали 55 человек

В Татарстане за четыре дня января в 36 ДТП пострадали 55 человек. При этом каждое третье ДТП с пострадавшими происходило в Казани - в столице РТ было зафиксировано 12 аварий, в которых было ранено 12 человек. Такие данные предоставили в ГИБДД республики.

Напомним, на эти четыре дня в Татарстане погибло уже четере человека. В частности, 2 января смертельная авария произошла в Бавлинском районе - «Рено Логан» с самарскими номерами столкнулся с грузовиком Volvo. В результате удара погибли два пассажира легковой машины. пассажир 1956 года рождения от полученных травм скончался на месте ДТП, а 16-летний пассажир позже умер в больнице. В этот же день, вечером 2 января, на трассе в Алексеевском районе Татарстана 54-летний водитель на Audi насмерть сбил 42-летнего пешехода.

Уважаемые автомобилисты, будьте внимательны за рулем! Сегодня, 5 января, в Татарстане ожидается метель с ухудшением видимости до 1000 метров и менее, на дорогах снежные заносы.