Пострадавшие в ДТП под Казанью дети находятся в состоянии средней степени тяжести в ДРКБ

Двое 5-летних детей, которые накануне днем пострадали в ДТП в в Высокогорском районе республики, находятся в ДРКБ в состоянии средней степени тяжести, ближе к удовлетворительному. Об этом сообщает Татар-информ со ссылкой на Минздрав Татарстана.

Напомним, серьезная авария произошла 4 января на 30-ом километре автодороги Казань – Малмыж - лоб в лоб столкнулись «Лады Приора» и «КИА». Помимо детей в ДТП пострадали двое взрослых, один из которых в тяжелом состоянии, а второй – в состоянии средней степени тяжести, были доставлены в горбольницу №7.