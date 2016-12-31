Столкновение легкового авто и фуры в Татарстане: в больнице умер еще один пассажир

Число жертв во второй смертельной аварии с участием большегруза в Татарстане в этом году увеличилось до двух человек

Как сообщает пресс-служба ГИБДД РТ, второй пассажир страшной аварии на трассе Москва - Челябинск скончался в больнице. Несмотря на все усилия врачей, 16-летний подросток не смог выжить после полученных травм.

Напомним, ДТП с участием автомобиля «Рено Логан» с самарскими номерами и грузовика Volvo произошло в ночь со 2 на 3 января в Бавлинском районе Татарстана.

В результате удара сразу погиб пассажир легковой машины, еще двое получили тяжелые травмы и были доставлены в больницу.

Отметим, что за праздники это уже вторая смертельная авария с участием большегруза. Так накануне Нового года в Татарстане в столкновении с фурой погибла целая семья: двое взрослых и три ребенка, в том числе и младенец.