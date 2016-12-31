Пытаясь избежать аварии, водитель Infiniti снес металлическое ограждение на Чистопольской

Вечером, 3 января, на улице Чистопольской в Казани автомобиль Infiniti снес несколько отсеков металлического ограждения. Об этом сообщает "Эфир 24".

По словам водителя, все произошло из-за изменений в погоде. Его авто внезапно стало заносить и, чтобы не столкнуться с другими автомобилистами, молодой человек резко нажал на педаль тормоза. На обледенелой дороге машину отбросило в сторону, и она несколько раз ударилась об ограждение.

В результате ДТП никто не пострадал. Автомобиль придется ремонтировать - Infiniti получила серьезные повреждения.