Россиянам разрешили покупать парковочное место в ипотеку

C Нового года в России разрешено покупать парковочное место в ипотеку. Парковочные места можно будет оформлять и на цокольных этажах многоэтажных домов. Если же владелец решит продать машино-место, он может оповестить соседей с указанием цены.
C Нового года в России разрешено покупать парковочное место в ипотеку. Парковочные места можно будет оформлять и на цокольных этажах многоэтажных домов. Если же владелец решит продать машино-место, он может оповестить соседей с указанием цены.
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