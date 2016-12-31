Предполагаемый виновник ДТП в Казани вызвал сотрудников ГИБДД, а затем скрылся

Две “Лады” столкнулись на пересечении улиц Восстания и Бакалейной в Казани. Один из участников аварии, предполагаемый виновник происшествия, после столкновения сначала вызвал сотрудников ГИБДД, а затем скрылся, дав по газам.

Второй участник аварии рассказал, что отвозил супругу на работу. Судя по его словам, он никуда не торопился, однако при опасном маневре “Приоры” от столкновения уйти не удалось.