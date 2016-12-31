Полисы ОСАГО теперь можно оформить в электронном виде

С 1 января вступили в силу поправки к закону “Об ОСАГО”, в соответствии с которыми можно заключать договор обязательно страхования ответственности в электронном виде.

- Электронные продажи позволят существенно повысить доступность услуги ОСАГО и поднять сервис страховщиков на качественно новый, отвечающий современным требованиям финансового рынка уровень», – передает слова зампредседа Банка России Владимира Чистюхина ТАСС.

Всероссийский союз страховщиков (ВСС) заявил, что страховщики были готовы к изменениям и предлагали услугу еще в декабре. Теперь же право переросло в обязанность компаний.