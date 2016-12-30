Сегодня в Казани весь общественный транспорт, кроме метро, будет работать до 2 часов ночи

Сегодня, 31 декабря, транспортное обслуживание жителей Казани будет организовано по графику выходного дня.

В новогоднюю ночь режим работы наземного пассажирского транспорта будет продлен до 2.00. Жителей города будут обслуживать 36 маршрутов, 65 единиц подвижного состава. Утренний выпуск подвижного состава на маршруты 1 января запланирован на 7.00 с продлением режима работы до 23.30.

Метрополитен 31 декабря будет работать до полуночи, 1 января метро начнет работу в 6.00.