В Казани в последний рабочий день 2016 года зафиксированы 8-балльные пробки

Средняя скорость движения в центре города около 10 км/ч

В Казани вечером 30 декабря зафиксированы большие пробки, Яндекс на 16 часов фиксирует заторы в 8 баллов.

Наибольшие затруднения в движении наблюдаются в центре города - на улицах Лево-Булачная, Пушкина, а также ряде других. Средняя скорость движения на этих участках составляет около 10 км/ч.

Также пробки есть на других улицах города.