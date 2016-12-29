СМИ: Honda отзовет более 650 тысяч автомобилей из-за брака

Японский автомобильный бренд объявил о масштабном отзыве своих автомобилей,у которых обнаружились неполадки с сидениями и электрикой. Об этом сообщает kolesa.ru.

- В дилерские центры марки на территории США должны заглянуть владельцы 634 000 экземпляров минивэнов Odyssey, выпущенных в период с 2011 по 2016 год, у которых установлены дефектные крепления задних сидений, - говорится в сообщении.

Сообщается, что сидения могут не зафиксироваться при изменении их положения, что может привести к травмам пассажиров.

- На данный монет Honda не зафиксировала ни одного пострадавшего, связанного с этим дефектом. Из-за огромного количества отзываемых автомобилей, Honda не может отремонтировать их всех сразу, поэтому владельцам придётся подождать как минимум до весны следующего года, пока компания обзаведётся всеми необходимыми для ремонта деталями, - отмечают производители.

Специалисты должны проверить механизм блокировки второго ряда сидений 7 600 автомобилей, выпущенных в текущем году.

Третий отзыв касается 9 200 экземпляров полноприводных пикапов Ridgeline 2017 модельного года, у которых обнаружился дефект электрики. На жгут проводов может попасть влага, что в некоторых случаях чревато замыканием, отмечает издание.