В Татарстане водитель снегохода погиб в ДТП с локомотивом

В Альметьевском районе Татарстана накануне утром 56-летний оператор местной нефтяной компании погиб в ДТП с локомотивом, это произошло на железнодорожном перегоне в районе села Новое Суркино. Об этом ProKazan.ru сообщили в правоохранительных органах.

По данным ГИБДД, водитель снегохода "Буран" в 10:25 выехал на железнодорожные пути, где в него врезался локомотив.

На место ДТП вызвали МЧС и врачей, последние вынуждены были добираться до места на маневровом тепловозе, так как дорога вдоль железнодорожного полотна отсутствует.

Пострадавшего водителя с переломом основания черепа в состоянии клинической смерти отправили в медсанчасть в Альметьевске, по дороге он скончался.

Продолжается расследование.