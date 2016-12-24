В Казани в аварии пострадала беременная женщина

В Казани на улице Чуйкова столкнулись “Лада Гранта” и автомобиль Volkswagen. В аварии пострадала беременная женщина, сообщает телеканал “Эфир 24”.

По предварительным данным, отечественный автомобиль выехал на перекресток, тогда как к нему приближалась иномарка. Водитель Volkswagen попытался избежать аварии, свернув влево. Благодаря его действиям удар пришелся на крыло “Лады”, машину развернуло поперек дороги.

Девушка-водитель “Гранты” ударилась головой об стойку автомобиля. Серьезных травм удалось избежать, однако автоледи оказалась беременной, из-за чего медики решили ее госпитализировать.