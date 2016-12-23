В столице Татарстана до конца весны ограничат движение по улице Лебедева

На сайте мэрии Казани сообщили, что движение любых транспортных средств по проезжей части улицы Лебедева будет ограничено до конца мая 2017 года.

Заместитель руководителя исполкома Игорь Куляжев подписал документы об ограничении буквально сегодня, 24 декабря. Ограничение связано с продлением работ по установке ограждения во время реконструкции теплотрассы.

Автомобилистов просят быть внимательными и следовать указаниям временных дорожных знаков.