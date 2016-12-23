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В столице Татарстана до конца весны ограничат движение по улице Лебедева

В столице Татарстана до конца весны ограничат движение по улице Лебедева
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Фото: ProKazan.ru

На сайте мэрии Казани сообщили, что движение любых транспортных средств по проезжей части улицы Лебедева будет ограничено до конца мая 2017 года.

Заместитель руководителя исполкома Игорь Куляжев подписал документы об ограничении буквально сегодня, 24 декабря. Ограничение связано с продлением работ по установке ограждения во время реконструкции теплотрассы.

Автомобилистов просят быть внимательными и следовать указаниям временных дорожных знаков.

Юлия Шамсутдинова, 24.12.2016, 16:28
Тэги: Дороги
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Комментарии

Горожанин24 декабря 2016, 17:39
Там не будет проезда до конца 2018 года из-за нахождения этой улицы на территории стройплощадки газотурбинной электростанции.
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