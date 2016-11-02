Полицейские Казани разыскивают водителя, который сбил 8-летнего мальчика

Госавтоинспекция Казани разыскивает водителя, который сбил 8-летнего мальчика и скрылся с места происшествия. Об этом сообщает пресс-служба ОГИБДД УМВД России по Казани.

ДТП произошло накануне днем в 14.30 на улице Еники возле дома №8.

- На нерегулируемом пешеходном переходе автомобиль наехал на 8-летнего мальчика, который переходил дорогу без сопровождения взрослых. Водитель с места происшествия скрылся, - сказали в ведомстве.

В результате происшествия школьник получил сотрясение головного мозга и ушиб мягких тканей головы.

Госавтоинспекция Казани просит откликнуться возможных очевидцев происшествия по телефону: (843) 5-333-848.

Отметим, всего за сутки в Казани зарегистрировано 272 ДТП, из них 5 происшествий с пострадавшими.