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Появилось полное видео, как водитель «Лады» таранил терминал аэропорта и ехал по нему

Появилось полное видео, как водитель "Лады" таранил терминал аэропорта и ехал по нему
16+
Фото: скриншот видео www.youtube.com/channel/UChDn6X9hhP67Qp0WBeQ3SEw
Погоня началась еще до тарана здания, за нарушителем гнались сотрудники ГИБДД. Уже около терминала он 4-5 раз протаранил двери, после чего снес их и въехал в здание

В Интернете появилось полное видео, как 40-летний водитель "Лады-2115" сегодня ночью протаранил терминал в аэропорту Казани, после чего проехался по нему, запись была опубликована на YouTube Антона Райхштата.

Как можно заметить, погоня началась еще до тарана здания, за нарушителем гнались сотрудники ГИБДД. Уже около терминала он 4-5 раз протаранил двери, после чего снес их и въехал в здание. Сотрудники ГИБДД остановить его не смогли.

По словам очевидцев, водитель на авто влетел в шлагбаум, заехал на парковку, после чего, не сбавляя скорости, врезался в забор. Затем неизвестный въехал в терминал 1А аэропорта, проехав его почти полностью и выехав с другой стороны, врезался в знак "Остановка запрещена". Там его удалось задержать сотрудникам правоохранительных органов.

Предварительно, ущерб оценивается более чем в 6 миллионов рублей, сам водитель отказался от медицинского освидетельствования.

Н. Вильданов, 22.12.2016, 16:16
Тэги: Аэропорт Казань, Происшествия
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Комментарии

Горожанин22 декабря 2016, 16:27
100% хит youtube!!!!
Полетят ли бошки в ГАИ?!..
Лучший комментарий
1
50
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Рус22 декабря 2016, 16:28
Оставим без комментериев работу нашей полиции
5
30
Согласны с автором?
Горожанин22 декабря 2016, 16:30
Главное людей не сбил, а те разрушения починят и норм всё будет.......а так да права надо отнять конечно у него..........
6
8
Согласны с автором?
Михаил22 декабря 2016, 16:32
бывший мент круче действующих ментов оказался
1
17
Согласны с автором?
Горожанин22 декабря 2016, 16:36
почему его на авто не таранили ???
1
16
Согласны с автором?
Горожанин22 декабря 2016, 16:44
Писец, что у них дубинок не было, что ли стекло разбить, вот "дятлы"
1
14
Согласны с автором?
Горожанин22 декабря 2016, 16:50
А последний что вразвалку то пошёл ??? Его не интересует все !!!? Зарплату , и премию получили уже похоже !.
3
13
Согласны с автором?
Горожанин22 декабря 2016, 16:51
Покажите этого урода!!!!
1
11
Согласны с автором?
Горожанин22 декабря 2016, 16:56
Почему по колесам не стреляли?
1
22
Согласны с автором?
Горожанин22 декабря 2016, 16:59
Почему не стреляли, хотя бы по колесам - вдруг у него в машине бомба, это же аэропорт? Гнать ссаными тряпками таких ментов, даже окно втроем разбить не смогли
1
33
Согласны с автором?
Марат22 декабря 2016, 17:00
куда смотрит охрана ..спокойно заезжает в международный аэропорт и что хочет то и творит...безопасность минус 10....а в машине может же находиться что угодно...а на видео дпсники ведут себя так как будто на дороге тормозят машину...слов нет кто работает в органах
1
26
Согласны с автором?
Горожанин22 декабря 2016, 17:02
В ответ на комментарий пользователя
куда смотрит охрана ..спокойно заезжает в международный аэропорт и что хочет то и творит...безопасность минус 10....а в машине может же находиться что угодно...а на видео дпсники ведут себя так как будто на дороге тормозят машину...слов нет кто работает в органах
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Все ты знаешь кто тут работает !!!!!:-D
8
3
Согласны с автором?
Горожанин22 декабря 2016, 17:12
Это постановка? В роли полицейских рабочие с хлебокомбината? Вот эти люди прошли переаттестацию? И допустили въезд транспорта в здание аэровокзала? Его должны были убить, в любом нормальном государстве его бы уничтожили, и только у нас позволили вот так легко проехать вовнутрь.
1
22
Согласны с автором?
Гость22 декабря 2016, 17:36
У казанских полицейских вместо пистолетов огурцы наверно?
Писец, террорист ломится в аэропорт, а ему только пальчиком грозят!
0
16
Согласны с автором?
Константин Демидов22 декабря 2016, 17:53
Пока не поздно, лучше ускорьте видео, наложите на него веселую музыку из фильмов с Чарли Чаплином и говорите, что эта постановка - новый флешмоб.
П.с. Позорники
0
10
Согласны с автором?
Анатолий22 декабря 2016, 18:02
В ответ на комментарий пользователя
почему его на авто не таранили ???
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Потому что законы у нас интересные. В случае повреждения ТС сотрудники полиции ремонтируют за свой счёт. Никогда этого не понимал.
0
8
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Горожанин22 декабря 2016, 18:03
Может у него мечта была такая вот он и осуществил её! Хорошо что никто из людей не пострадал!!!
2
0
Согласны с автором?
Горожанин22 декабря 2016, 18:10
Почему его не завалили на месте . А вдруг там сидела бы бородатая обезьяна с поясом взрывчатки Уволить на хрен всех
0
11
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Крыс22 декабря 2016, 18:10
Ну, кто ругал отечественный автопром? Тазик всё рушит, нет для него препятствий!
0
10
Согласны с автором?
Горожанин22 декабря 2016, 18:16
А если бы он потом в аэропорту взорвал себя.?
Надо таких сразу стрелять, не колеблясь
0
6
Согласны с автором?
НИСА22 декабря 2016, 18:19
В ответ на комментарий пользователя
Это постановка? В роли полицейских рабочие с хлебокомбината? Вот эти люди прошли переаттестацию? И допустили въезд транспорта в здание аэровокзала? Его должны были убить, в любом нормальном государстве его бы уничтожили, и только у нас позволили вот так легко проехать вовнутрь.
Развернуть
Нет,не постановка,-пьяный и ущерба нанес на 6 млн.рубл.Главное люди не пострадали.
0
0
Согласны с автором?
Горожанин22 декабря 2016, 18:23
Всех уволить !!! Позор !!!
0
10
Согласны с автором?
Горожанин22 декабря 2016, 18:55
А где продолжение видео? -(
На самом деле странно, что у ДПС нет оружия, хотя бы по колесам стрелять, пока он в дверь ломился
0
6
Согласны с автором?
Горожанин22 декабря 2016, 19:28
В ответ на комментарий пользователя
А где продолжение видео? -(
На самом деле странно, что у ДПС нет оружия, хотя бы по колесам стрелять, пока он в дверь ломился
Развернуть
Зачем стрелять?! Колеса можно было вручную открутить! Ментов уволить и привлечь к уголовной ответственности за создание угрозы для жизни людей в аэропорту!
0
5
Согласны с автором?
Горожанин22 декабря 2016, 19:31
В ответ на комментарий пользователя
А где продолжение видео? -(
На самом деле странно, что у ДПС нет оружия, хотя бы по колесам стрелять, пока он в дверь ломился
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В 90-х годах , которые сейчас ругают, этого ушлепка расстреляли бы из автомата гаишники на шестой секунде. Сам видел, что стало с машиной жилковских в 92 году, когда они уходили от погони. Из автомата сзади гаишники расстреляли 99 так , что пуля пробила водительский подголовник и торцом в шею водителя влетела. Вот так действовали Гайцы тогда.
0
1
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порядочный гражданин22 декабря 2016, 20:23
Ущерб был большой,потому что бензин у ментов был дорогой,погоня от Казани расстояние не маленькое! Плюс камеры которые установили на каждом столбе,За них нужно платить штраф! А во остальном все в порядке! Слава МВД!!!
0
2
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порядочный гражданин22 декабря 2016, 20:50
Ладно ещё не на КАМАЗЕ был! Весь телеканал забит был бы этой ..............,..
0
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Горожанин22 декабря 2016, 20:51
и нахрена содержать стадо таких мусаров?какой от них толк?бегают за машиной как бараны
0
0
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Влад22 декабря 2016, 20:53
Позор!Вот так охраняются объекты.Недалеко и до теракта,почти одно и тоже
0
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122 декабря 2016, 21:03
И какое мнение может быть после такого к сотрудникам ДПС? На дороге царьки, из под маминой юбки тяфкать и ничего не боятьс, это они спецы, а как что случись - бродить в развалку за потенциальным террористом? Или пытаться с ноги выбить внуть (!) металлическую дверь машины? Это что вообще? Где их спецсредства, которыми они умельцы пугать вместе со ст. 19.3? Вообще балбесы. Мудень на пятнашке отдельный разговор. Только таких мудней может каждый второй, неизвестно что ещё нафантазируют, а ДПСники, как они сами любят хвастаться - прошли медкомиссию, профотбор и т.д, и их обязанность не допустить подобного что на видео. Слов нет.
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