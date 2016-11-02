Появилось полное видео, как водитель «Лады» таранил терминал аэропорта и ехал по нему

Погоня началась еще до тарана здания, за нарушителем гнались сотрудники ГИБДД. Уже около терминала он 4-5 раз протаранил двери, после чего снес их и въехал в здание

В Интернете появилось полное видео, как 40-летний водитель "Лады-2115" сегодня ночью протаранил терминал в аэропорту Казани, после чего проехался по нему, запись была опубликована на YouTube Антона Райхштата.

Как можно заметить, погоня началась еще до тарана здания, за нарушителем гнались сотрудники ГИБДД. Уже около терминала он 4-5 раз протаранил двери, после чего снес их и въехал в здание. Сотрудники ГИБДД остановить его не смогли.

По словам очевидцев, водитель на авто влетел в шлагбаум, заехал на парковку, после чего, не сбавляя скорости, врезался в забор. Затем неизвестный въехал в терминал 1А аэропорта, проехав его почти полностью и выехав с другой стороны, врезался в знак "Остановка запрещена". Там его удалось задержать сотрудникам правоохранительных органов.

Предварительно, ущерб оценивается более чем в 6 миллионов рублей, сам водитель отказался от медицинского освидетельствования.