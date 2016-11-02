В Татарстане «ВАЗ» протаранил школьный автобус с детьми

Сегодня утром в 7.24 на 1024 километре трассы М-7 в Елабужском районе Татарстана водитель автомобиля «ВАЗ» врезался в припаркованный на обочине школьный автобус. Об этом сообщает телеканал «Эфир24».

Сообщается, что в момент столкновения в салоне автобуса находилось 14 детей.

- Дети направлялись на уроки. Микроавтобус следовал по маршруту Елабуга – Гари – Бехтерево – Мальцево – Поспелово – Елабуга, - говорится в сообщении.

Дети в аварии не пострадали, а вот водитель легковушки получил ушиб груди. В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства происшествия.