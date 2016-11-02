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В Татарстане «ВАЗ» протаранил школьный автобус с детьми

В Татарстане «ВАЗ» протаранил школьный автобус с детьми
16+
Фото: скриншот видео "Эфир24"

Сегодня утром в 7.24 на 1024 километре трассы М-7 в Елабужском районе Татарстана водитель автомобиля «ВАЗ» врезался в припаркованный на обочине школьный автобус. Об этом сообщает телеканал «Эфир24».

Сообщается, что в момент столкновения в салоне автобуса находилось 14 детей.

- Дети направлялись на уроки. Микроавтобус следовал по маршруту Елабуга – Гари – Бехтерево – Мальцево – Поспелово – Елабуга, - говорится в сообщении.

Дети в аварии не пострадали, а вот водитель легковушки получил ушиб груди. В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства происшествия.

 

Люция Кашапова, 22.12.2016, 11:30
Тэги: ДТП
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Комментарии

Горожанин22 декабря 2016, 12:17
дебилоид! хорошо что детей не сбил!
0
0
Согласны с автором?
Лениза Гафиятуллина22 декабря 2016, 12:32
Ужасс что творится
1
1
Согласны с автором?
Лениза Гафиятуллина22 декабря 2016, 12:34
Ужас что творится на дорогах,хорошо что дети не пострадали.У самой ребенок на автобусе ездит в школу,Алла сакласын
2
4
Согласны с автором?
Горожанин22 декабря 2016, 12:41
Позакрывали школы в деревнях, вот и последствия.
0
7
Согласны с автором?
Горожанин22 декабря 2016, 13:09
Тюбитейка на глаза упале инде знащит
1
2
Согласны с автором?
Горожанин22 декабря 2016, 14:07
В ответ на комментарий пользователя
дебилоид! хорошо что детей не сбил!
Развернуть
а правила перевозки детей, в т.ч. остановки не нарушены?
0
1
Согласны с автором?
Горожанин22 декабря 2016, 14:37
В ответ на комментарий пользователя
а правила перевозки детей, в т.ч. остановки не нарушены?
Развернуть
а что не так с остановкой?
1
0
Согласны с автором?

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